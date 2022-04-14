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На Харьковщине взорвали мост с российской колонной
Группа Сил спецопераций Украины взорвала мост с российской боевой техникой, которая направлялась в Изюм. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинская разведка обнаружила вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль "Тигр", "КамАЗ" и три "Урала", которые двигались на усиление своей группировки в Изюме.
Сотрудники Сил спецопераций установили маршрут движения вражеской колонны и организовали засаду на мосту, который заминировали.
При подрыве моста была уничтожена вся вражеская колонна.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После взрыва операторы ССО с помощью беспилотного летательного аппарата подтвердили поражение цели.
Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва".
Минобороны РФ подтвердило, что корабль получил серьезные повреждения, но не назвало причины пожара.