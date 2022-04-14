На Харківщині підірвали міст із російською колоною

Група Сил спецоперацій України підірвала міст із російською бойовою технікою, яка прямувала до Ізюму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Українська розвідка виявила ворожу техніку у Харківській області. Це були бронеавтомобіль "Тигр", "КамАЗ" та три "Урали", які рухалися на посилення свого угруповання в Ізюмі.

Співробітники Сил спецоперацій встановили маршрут руху ворожої колони та організували засідку на мосту, який замінували.

При підриві мосту було знищено всю ворожу колону.

Після вибуху з операторами ССО за допомогою безпілотного літального апарата підтвердили поразку мети.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва".

Міноборони РФ підтвердило, що корабель отримав серйозні ушкодження, але не назвало причини пожежі.