На Херсонщине оккупанты РФ обещают деньги за информацию о патриотах Украины, которые не уехали

Российские захватчики ищут действующих сотрудников СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, военнослужащих Вооруженных сил, журналистов, волонтеров и других лиц, которые остались в Херсоне или других населенных пунктах области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Фекйовое ВГА Херсонской области обратилось к жителям Херсонщины с призывом "продавать" информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую "голову". Не судите Херсонцев по себе, продажная нечисть! Не буду выкдадывать весь текст их призыва, выкладываю только перечень категорий лиц, кому теперь придется еще больше заботиться о своей безопасности", - написал Юрий Соболевский.

Так, оккупанты РФ ищут информацию об известных им оставшихся в Херсоне или других населенных пунктах области действующих сотрудниках СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, ВСУ, членах националистических партий, общественных организаций и вооруженных формирований националистов.

О лицах, ведущих антироссийские сайты, каналы и группы в Интернете, передающих на такие ресурсы данные о российских военных, сотрудниках действующих органах власти, журналистах, волонтерах и активистах, собирающих о них аудиовизуальную информацию (например, съемкой на телефон).

Также о лицах, расклеивающих пропагандистские листовки, наносящих пропагандистские надписи или ущерб официальной наружной агитации и рекламе.

И ищут информацию о квартирах, домах, иных зданиях или помещениях, которые указанные выше категории лиц могут использовать как базы для проведения террористической, диверсионной и подрывной деятельности, скрываться или проживать в них.

Напомним, что оккупанты РФ захватили институт животноводства степных районов "Аскания-Нова".