На Херсонщині окупанти РФ обіцяють гроші за інформацію про патріотів України, які не поїхали

Російські загарбники шукають чинних співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, військовослужбовців Збройних сил, журналістів, волонтерів та інших осіб, які залишились у Херсоні чи в інших населених пунктах області.

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Фекйове ВДА Херсонської області звернулося до жителів Херсонщини із закликом "продавати" інформацію про патріотів України, які залишаються на території області. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну "голову". Не судіть Херсонців по собі, продажна погань! Не викидатиму весь текст їхнього заклику, викладаю лише перелік категорій осіб, кому тепер доведеться ще більше піклуватися про свою безпеку", - написав Юрій Соболевський.

Так, окупанти РФ шукають інформацію про відомих ним решти в Херсоні або інших населених пунктах області діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, членів націоналістичних партій, громадських організацій та збройних формувань націоналістів.

Про осіб, які ведуть антиросійські сайти, канали та групи в Інтернеті, передають на такі ресурси дані про російських військових, співробітників чинних органів влади, журналістів, волонтерів та активістів, які збирають про них аудіовізуальну інформацію (наприклад, зйомкою на телефон).

Також інформацію про осіб, які розклеюють пропагандистські листівки, завдають пропагандистських написів або шкоди офіційній зовнішній агітації та рекламі.

І шукають інформацію про квартири, будинки, інші будівлі або приміщення, які зазначені вище категорії осіб можуть використовувати як бази для проведення терористичної, диверсійної та підривної діяльності, ховатися чи проживати в них.

Нагадаємо, що окупанти РФ захопили інститут тваринництва степових районів "Асканія-Нова".