НАБУ разоблачило семь человек на попытке завладеть за бесценок Нацкинематекой: среди них экс-замминистра

Национальное антикоррупционное бюро 1 января сообщило семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины" (бывшая Киевская студия научно-популярных фильмов), сообщают в ведомстве.

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Речь идет о 14 зданиях и постройках на окраине Киева ориентировочной стоимостью почти 42 миллиона гривен. Отмечается, что благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы уже возвращены государству.

Среди подозреваемых - заместительница министра культуры (2014-2019), начальник управления Министерства культуры (2017-2020), первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019), арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020) ), два организатора преступной схемы – бенефициарные собственники ряда ООО, а также руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса НКУ.

Действия участников преступления квалифицированы по части 5 статьи 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса с учетом их степени соучастия.

По версии следствия, в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок.

Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и самого госпредприятия, которые, соответственно, согласовали незаконный план санации, и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной компании, которая приобрела здания по заниженной цене.

Собранные материалы стали основой для непризнания и отмены Хозяйственным судом Киева результатов аукциона по продаже имущества ГП. Законность этого решения была подтверждена Верховным судом, благодаря чему госпредприятие получило возможность вернуть в собственность потерянную и сделавшую недвижимость.