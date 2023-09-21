Нацкомиссия по стандартам госязыка позволила писать название страны-агрессора с маленькой буквы

Национальная комиссия по стандартам государственного языка (НКСГЯ) приняла решение о возможном написании названий страны-агрессора и его исторических аналогов с маленькой буквы в текстах неофициального характера.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, употребление строчной буквы для названий "русская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и т.п. в текстах неофициального характера не квалифицируется как отклонение от норм украинского языка.

Такое решение комиссии поддержали Институт украинского языка НАН Украины и Институт языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины в официальных письмах.

В НКСГЯ отметили, что использование строчной буквы для указанных названий в текстах неофициального характера приемлемо и отвечает требованиям норм украинского языка.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой не против того, чтобы дети в украинских школах писали с маленькой буквы название страны-агрессора.

"Правописание "РФ" с заглавной буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей", - пояснил министр.