Нацкомісія зі стандартів державної мови дозволила писати назву країни-агресора з малої букви

Національна комісія зі стандартів державної мови (НКСДМ) прийняла рішення щодо можливого написання назв країни-агресора та її історичних аналогів з малої літери в текстах неофіційного характеру.

Про це повідомили у пресслужбі комісії.

Згідно з повідомленням, вживання малої літери для назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо в текстах неофіційного характеру не кваліфікується як відхилення від норм української мови.

Таке рішення комісії підтримали Інститут української мови НАН України та Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України у відповідних офіційних листах.

У НКСДМ зазначили, що використання малої літери для зазначених назв у текстах неофіційного характеру є прийнятним і відповідає вимогам норм української мови.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий не проти того, щоб діти в українських школах писали з маленької літери назву країни-агресора.

"Правопис "РФ" з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", - пояснив міністр.