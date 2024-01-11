НАПК составило протокол на Шмыгаля: в чем его обвиняют

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию о разоблачителе коррупции, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что руководитель Правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от разоблачителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет Министров Украины (КМУ).

"При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось. Узнав об этом, должностное лицо приняло решение о нарушении дисциплинарного производства в отношении разоблачителя", - сообщают в НАПК.

Однако, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ 5 января 2024 г.

"Таким образом, премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172 8 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей", - объясняют в НАПК.

В ведомстве добавили, что пригласили премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил причины неявки.

"Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностное лица будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений относительно него в Единsq государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - отметили в НАПК.

Там подчеркнули, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" устанавливает запрет раскрывать информацию о личности обличителя третьим лицам, не привлекаемым к рассмотрению сообщенных им фактов и тем, кого непосредственно касаются эти факты.

Напомним, НАПК обвиняет Шмыгаля в системном нарушении антикоррупционного законодательства. В течение 2023 Кабинет Министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.