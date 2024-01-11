НАЗК склало протокол на Шмигаля: у чому його звинувачують

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він незаконно розголосив інформацію про викривача корупції, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що очільник Уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України (КМУ).

"При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача", - повідомляють в НАЗК.

Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня 2024 року.

"Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків", - пояснюють в НАЗК.

У відомстві додали, що запросили прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

"Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - зауважили в НАЗК.

Там наголосили, що Закон України “Про запобігання корупції” встановлює заборону розкривати інформацію про особу викривача третім особам, які не залучаються до розгляду повідомлених ним фактів та тим, кого безпосередньо стосуються ці факти.

Нагадаємо, НАЗК звинувачує Шмигаля у системному порушенні антикорупційного законодавства. Протягом 2023 року Кабінет Міністрів України допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України "Про запобігання корупції" в частині ненадсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.