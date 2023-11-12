НАПК запустило онлайн-конструктор антикоррупционных программ для организаций

Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило в промышленную эксплуатацию новый модуль на портале доброчестности для уполномоченных лиц организаций, благодаря которому они смогут создавать свои программы антикоррупционные программы.

Как отмечается в сообщении НАПК, новый модуль антикоррупционного портала шаг за шагом будет проводить через процедуру оценки коррупционных рисков и планирование мер политики доброчестности соответствующего ведомства, будет давать полезные подсказки. В результате процесс создания программ станет более качественным.

Воспользоваться модулем можно в личном кабинете уполномоченного лица на портале после аутентификации с помощью квалифицированной электронной подписи организации по ссылке.

Чтобы пользователи портала скорее овладели новыми функциями, агентство также выпустило вспомогательный гайд (руководство) для разработки программ доброчестности онлайн. Он доступен по ссылке.

"Цифровизация и инновации – это ключ к доброчестности и эффективному предотвращению коррупции. А новый модуль портала – яркий пример того, как современные технологии могут способствовать развитию добропорядочных организаций в публичной сфере", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

Отметим, что агентство разработало и комплексное практическое руководство для руководителей по системному развитию добропорядочных и эффективных организаций в публичной и частной сферах.

Документ содержит полезные приложения, в том числе рекомендованные требования к уполномоченным лицам – институту, обеспечивающему экспертизу и координацию антикоррупционной политики руководителя организации. Он доступен по ссылке.

Напомним также, что в сентябре НАПК восстановило доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, хотя и с учетом аспектов безопасности. Его работа была ограничена с начала полномасштабного вторжения России.

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