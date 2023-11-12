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НАПК запустило онлайн-конструктор антикоррупционных программ для организаций
Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило в промышленную эксплуатацию новый модуль на портале доброчестности для уполномоченных лиц организаций, благодаря которому они смогут создавать свои программы антикоррупционные программы.
Как отмечается в сообщении НАПК, новый модуль антикоррупционного портала шаг за шагом будет проводить через процедуру оценки коррупционных рисков и планирование мер политики доброчестности соответствующего ведомства, будет давать полезные подсказки. В результате процесс создания программ станет более качественным.
Воспользоваться модулем можно в личном кабинете уполномоченного лица на портале после аутентификации с помощью квалифицированной электронной подписи организации по ссылке.
Чтобы пользователи портала скорее овладели новыми функциями, агентство также выпустило вспомогательный гайд (руководство) для разработки программ доброчестности онлайн. Он доступен по ссылке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Цифровизация и инновации – это ключ к доброчестности и эффективному предотвращению коррупции. А новый модуль портала – яркий пример того, как современные технологии могут способствовать развитию добропорядочных организаций в публичной сфере", – отметил глава НАПК Александр Новиков.
Отметим, что агентство разработало и комплексное практическое руководство для руководителей по системному развитию добропорядочных и эффективных организаций в публичной и частной сферах.
Документ содержит полезные приложения, в том числе рекомендованные требования к уполномоченным лицам – институту, обеспечивающему экспертизу и координацию антикоррупционной политики руководителя организации. Он доступен по ссылке.
Напомним также, что в сентябре НАПК восстановило доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, хотя и с учетом аспектов безопасности. Его работа была ограничена с начала полномасштабного вторжения России.
Источник фото: ua.depositphotos.com