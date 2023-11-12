НАЗК запустило онлайн-конструктор антикорупційних програм для організацій

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило в промислову експлуатацію новий модуль на порталі доброчесності для уповноважених осіб організацій, завдяки якому вони зможуть створювати власні антикорупційні програми.

Як зазначається у повідомленні НАЗК, новий модуль антикорупційного порталу крок за кроком вестиме через процедуру оцінювання корупційних ризиків та планування заходів політики доброчесності відповідного відомства, надаватиме корисні підказки. В результаті процес створення програм стане якіснішим.

Скористатися модулем можна в особистому кабінеті уповноваженої особи на порталі після аутентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису організації за посиланням.

Аби користувачі порталу швидше опанували нові функції, агентство випустило допоміжний гайд (настанову) для розробки програм доброчестності онлайн. Він доступний за посиланням.

"Цифровізація та інновації – це ключ до доброчесності та ефективного запобігання корупції. А новий модуль порталу – яскравий приклад того, як сучасні технології можуть сприяти розбудові доброчесних організацій у публічній сфері", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначимо, що агентство розробило й комплексний практичний посібник для керівників із системної розбудови доброчесних та ефективних організацій у публічній і приватній сферах.

Документ містить корисні додатки, зокрема рекомендовані вимоги до уповноважених осіб – інституту, котрий забезпечує експертизу й координацію антикорупційної політики керівника організації. Він доступний за посиланням.

Нагадаємо також, що у вересні НАЗК відновило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, хоча й з урахуванням безпекових аспектів. Його роботу було обмежено від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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