Нардеп Лабазюк вышел из СИЗО, уплатив залог в 40 млн грн, - СМИ

Народный депутат от группы "За будущее" Сергей Лабазюк, подозреваемый в попытке подкупа топ-чиновника, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 40,2 млн. грн.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что нардеп был освобожден из-под ареста вчера. Размер залога составил 40 млн 260 тысяч гривен.

После выхода из СИЗО Лабазюк обязан прибывать по первому вызову правоохранителей, не уезжать из Киева, Хмельницкой области, сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу.

Лабазюк пробыл в СИЗО меньше суток.

28 ноября Высший антикоррупционный суд был арестован на два месяца народного депутата с альтернативой внесения залога в 40 260 000 грн.

Дело Сергея Лабазюка

Напомним, 21 ноября САП и НАБУ разоблачили нардепа Сергея Лабазюка - его подозревают в попытке подкупить топ-чиновников в сфере восстановления на сумму $150 тыс. По данным антикоррупционных органов, деньги предлагались вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления Мустафе Наему.

По данным следствия, Лабазюк хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы его компания получила подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен. За это подозреваемый обещал отдавать 3—5% стоимости каждого подряда.

После того, как Лабазюку поступило 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины, он через доверенное лицо передал "откат" в сумме 150 тыс. дол. Передача взятки прошла на паркинге одного из столичных супермаркетов.