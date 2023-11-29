Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО, сплативши заставу у 40 млн грн, - ЗМІ

Народний депутат від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк, якого підозрюють у спробі підкупу топпосадовця, вийшов зі СІЗО. За нього внесли заставу у 40,2 млн грн.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.

Відомо, що нардеп був звільнений з-під арешту вчора. Розмір застави склав 40 млн 260 тисяч гривень.

Після виходу із СІЗО Лабазюк зобов'язаний прибувати за першим викликом правоохоронців, не їхати з Києва, Хмельницької області, здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками у справі тощо.

Лабазюк пробув у СІЗО менше ніж добу.

28 листопада Вищий антикорупційний суд заарештував на два місяці народного депутата з альтернативою внесення застави у 40 260 000 грн.

Справа Сергія Лабазюка

Нагадаємо, 21 листопада САП та НАБУ викрили нардепа Сергія Лабазюка - його підозрюють у спробі підкупити топпосадовця у сфері відновлення на суму $150 тис. За даними антикорупційних органів, гроші пропонувались віцепрем'єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму.

За даними слідства, Лабазюк хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це підозрюваний обіцяв віддавати 3—5% від вартості кожного підряду.

Після того, як Лабазюку надійшло 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, він через довірену особу передав "відкат" у сумі 150 тис. дол. Передача хабара відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.