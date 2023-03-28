Наступление на Авдеевку. В ISW ответили, кого Россия задействовала для штурма города

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнровцев" с опытом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что определенное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнера" направили в Авдеевку, чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Как отмечается в отчете, несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украины есть контингент высококвалифицированных представителей.

В ISW считают, что российское военное руководство, вероятно, решило развернуть определенные элементы группы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы так называемой "ДНР" в попытках взять город.

"Если такие боевики "Вагнера" воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что за последние три недели российские оккупационные войска продвинулись в направлении города Авдеевка севернее Донецка. Пока тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута.