Наступ на Авдіївку. В ISW відповіли, кого Росія задіяла для штурму міста

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки "вагнрівців" з досвідом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера" направили до Авдіївки, щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Як зазначається у звіті, незважаючи на те, що "Вагнер" залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих представників.

В ISW вважають, що російське військове керівництво, ймовірно, вирішило розгорнути певні елементи групи "Вагнера" в районі Авдіївки останніми тижнями, щоб підтримати виснажені та менш якісні сили так званої "ДНР" у спробах взяти місто.

"Якщо такі бойовики "Вагнера" воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень", - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що за останні три тижні російські окупаційні війська просунулися у напрямку міста Авдіївка, на північ від Донецька. Наразі тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута.