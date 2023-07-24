Названа дата рассмотрения дела против экс-министра транспорта Рудьковского о похищении нынешнего нардепа

В Голосеевский районный суд Киева в начале июля поступило уголовное производство по факту похищения бывшего руководителя компании "Нафтогазвыдобування" ("Нефтегаздобыча"), ныне депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Олега Семинского.

Как сообщает со ссылкой на расписание работы этого суда "Судебный репортер", дело будет слушать судья Александр Бойко. Он назначил предварительное заседание на 4 сентября.

На скамье подсудимых будет четверо обвиняемых – бывший нардеп нескольких созывов, экс-министр транспорта и связи (2006-2007), бывший лидер Социалистической партии Украины Николай Рудьковский, а также президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник, депутат Закарпатского облсовета Степан Деркач (избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь") и каратист Андрей Шикора. Материалы дела состояли из 83 томов, включая электронные носители информации в объеме 100 Гб.

Напомним, что 25 февраля 2020 года Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла резонансное похищение в 2012 году Семинского, который тогда был топ-менеджером частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування".

По версии следствия, Семинский был похищен 3 февраля 2012 года и удерживался в плену до 23 мая 2015 года: мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику несуществующий долг в 200 миллионов долларов. Заказчиком же считают Рудьковского, который был совладельцем указанной компании.

В рамках расследования дела было сообщено о подозрении пяти лицам, которым вменяли статьи 127 (пытки), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. В организации преступления подозревают Юрия Ериняка по прозвищу Молдован, которого в СМИ называют криминальным авторитетом.

Рудьковский ранее находился в международном розыске по делу о похищении Семинского. Однако во время, когда Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин (2015-2016 годы), его с розыска Интерпола сняли.

В августе 2018 года Рудьковский был задержан по приезду в Москву по делу о нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года. В тот день, напомним, экс-министр явился под дипучреждение, где собралась толпа граждан, возмущенных сбитием в Луганске самолета Ил-76 с украинскими военными, из-за чего погибли 49 человек. Толпа холодно встретила Рудьковского, его облили зеленкой и вынудили продемонстрировать лояльность путем бросания камня в сторону посольства РФ, что тот и сделал. В 2016 году Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

Рассмотрение дела по сути произошло лишь в начале декабря 2019 года. Экс-министр свою вину полностью признал, и 9 декабря Московский городской суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. В апреле 2020 года он был досрочно освобожден из российской тюрьмы и вернулся в Украину. Сообщалось, что подозрение по делу о похищении Семинского ему вручили прямо в аэропорту по прибытию.