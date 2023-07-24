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Названо дату розгляду справи проти ексміністра транспорту Рудьковського щодо викрадення нинішнього нардепа

Названо дату розгляду справи проти ексміністра транспорту Рудьковського щодо викрадення нинішнього нардепа
Микола Рудьковський. Фото: Facebook-сторінка колишнього політика

У Голосіївський районний суд Києва на початку липня надійшло кримінальне провадження за фактом викрадення колишнього керівника компанії "Нафтогазвидобування", нині депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олега Семінського.

Як повідомляє з посиланням на розклад роботи цього суду "Судовий репортер", справу слухатиме суддя Олександр Бойко. Він призначив попереднє засідання на 4 вересня.

На лаві підсудних буде четверо обвинувачених - колишній нардеп кількох скликань, екс-міністр транспорту та зв'язку (2006-2007), колишній лідер Соціалістичної партії України Микола Рудьковський, а також президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, депутат Закарпатської облради Степан Деркач (обраний від "Опозиційної платформи - За життя") та каратист Андрій Шикора. Матеріали справи складалися з 83 томів, включаючи електронні носії інформації обсягом 100 Гб.

Нагадаємо, що 25 лютого 2020 року Служба безпеки України заявила, що розкрила   резонансне викрадення у 2012 році Семінського, який тоді був топ-менеджером приватної газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування".

За версією слідства, Семінського викрали 3 лютого 2012 року і утримували в полоні до 23 травня 2015 року: чоловіка систематично катували і вимагали виплатити замовнику неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів. Замовником же вважають Рудьковського, який був співвласником зазначеної компанії.

В рамках розслідування справи було повідомлено про підозру п'ятьом особам, яким інкримінували статті 127 (тортури), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу. В організації ж злочину підозрюють Юрія Єриняка на прізвисько Молдован, якого у ЗМІ називають кримінальним авторитетом.

Рудьковський раніше перебував у міжнародному розшуку у справі про викрадення Семінського. Однак у часи, коли Генеральну прокуратуру очолював Віктор Шокін (2015-2016 роки), його з розшуку Інтерполу зняли.

У серпні 2018 року Рудьковський був затриманий після приїзду до Москви у справі про напад на російське посольство в Києві 14 червня 2014 року. Того дня, нагадаємо, ексміністр прийшов під дипустанову, де зібрався натовп громадян, обурених збиттям у Луганську літака Іл-76 з українськими військовими, через що загинули 49 людей. Натовп холодно зустрів Рудьковського, його облили зеленкою та змусили продемонструвати лояльність шляхом кидання каменю у бік посольства РФ, що той і зробив. 2016 року Басманний суд Москви заарештував його заочно.

Розгляд справи по суті відбувся лише на початку грудня 2019 року. Екс-міністр свою провину повністю визнав, і 9 грудня Московський міський суд засудив його до двох років колонії загального режиму. У квітні 2020 року його було достроково звільнено з російської в'язниці, і він повернулося до України. Повідомлялося, що підозру у справі про викрадення Семінського йому вручили прямо в аеропорту після прибуття.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов