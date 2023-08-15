Не исключают любых событий: в СНБО прокомментировали вероятную российскую провокацию на Курской АЭС

Украина не исключает любого развития событий касательно Курской атомной электростанции. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя информацию о вероятных планах россиян устроить провокацию на АЭС.

"Я не знаю, какими нужно быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции. Еще раз подчеркиваю: мы не исключаем какого-либо развития событий, но мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не убиваем их детей, в отличие от них", – высказался чиновник.

Данилов отметил, что если украинские военные и совершают атаки, то исключительно по объектам военного назначения. Украинская сторона не уничтожает школы, больницы, детские сады и прочее.

Курская АЭС: что известно о возможной провокации

15 августа Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.

Расположение Курской АЭС

Попавшие в распоряжение ЦНС документы свидетельствуют, что эвакуировать планируется от 21 до 57 тысяч человек. Это при том, что население Курской области составляет более 1 млн человек, а самого Курска – 435 тыс. человек. То есть речь идет о 5% от населения региона, что показывет "избранность" тех, кто попал в список. Людей хотят вывозить из Курска и окрестностей на север области.

В Центре утверждают, что такая провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата Запорожской АЭС.