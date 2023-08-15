Не виключають будь-яких подій: у РНБО прокоментували ймовірну російську провокацію на Курській АЕС

Україна не виключає будь-якого розвитку подій щодо Курської атомної електростанції. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи інформацію про ймовірні плани росіян влаштувати провокацію на АЕС.

"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ще раз наголошую: ми не виключаємо будь-якого розвитку подій, але ми до цього не маємо жодного відношення. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них", – висловився чиновник.

Данілов зауважив, що якщо українські військові і здійснюють атаки, то виключно по об’єктах військового призначення. Українська сторона не знищує школи, лікарні, дитячі садочки тощо.

Курська АЕС: що відомо про можливу провокацію

15 серпня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.

Розташування Курської АЕС

Документи, які потрапили в розпорядження ЦНС, свідчать, що евакуювати планується від 21 до 57 тисяч осіб. Це при тому, що населення Курської області становить понад 1 млн осіб, а самого Курська – 435 тис. осіб. Тобто йдеться про 5% від населення регіону, що показує "обраність" тих, хто потрапив в список. Людей хочуть вивозити з Курська та околиць на північ області.

У Центрі стверджують, що така провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС.