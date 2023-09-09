"Не оставим оккупантам": Зеленский поздравил захваченные Россией города с их праздниками

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина помнит о захваченных Россией города и освободит их из оккупации. Об этом он написал в своем Telegram-канале по случаю празднования дня города во многих городах Украины сразу.

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"Наша героическая Авдеевка – сегодня ее день тоже. День Бахмута – старинного украинского города, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несгибаемым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Алешки, Харцызск. Украина всегда помнит обо всех своих. Всегда защищает свое", - заявил президент.

По словам Зеленского, хоть территория Украины большая, но "ни единого ее сантиметра" российским оккупантам оставлено не будет, а всем ее городам будут обеспечены "свобода и сила".

"В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день. Поздравляю все украинские города, дни которых – сейчас! Стоим бок о бок, чтобы вернуть волю каждому!" – отметил он.

В частности, глава государства перечислил еще 38 таких городов, среди которых шесть областных центров – Винница, Днепр, Житомир, Луцк, Николаев и Ужгород, а также Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачов, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец и Яготин.

Отметим также, что ранее в субботу в своем ежедневном видеообращении президент сообщил, что поручил Кабинету министров установить единый официальный перечень профессиональных праздников и памятных дат в Украине, учитывая, что в календаре, по его мнению, "слишком много" недопустимых по своему содержанию совпадений таких дат.