"Не залишимо окупантам": Зеленський привітав захоплені Росією міста з їхніми святами

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна пам'ятає про захоплені наразі Росією міста і визволить їх з окупації. Про це він написав у своєму Telegram-каналі з приводу відзначення дня міста в багатьох містах України одразу.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"Наша героїчна Авдіївка – сьогодні її день теж. День Бахмута – старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк. Україна завжди памʼятає про всіх своїх. Завжди захищає своє", - заявив президент.

За словами Зеленського, хоча територія України є великою, "жодного її сантиметра" російським окупантам залишено не буде, а всім її містам буде забезпечено "свободу й силу".

"Цієї суботи й неділі майже 50 українських міст відзначають свій день. Вітаю всі українські міста, дні яких – зараз! Стоїмо пліч-о-пліч, щоб повернути волю кожному!" - зазначив він.

Зокрема, глава держави перелічив ще 38 таких міст, серед яких шість обласних центрів - Вінниця, Дніпро, Житомир, Луцьк, Миколаїв та Ужгород, а також Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола та Яготин.

Зазначимо також, що раніше у суботу в своєму щоденному відеозверненні президент повідомив, що доручив Кабінету міністрів встановити єдиний офіційний перелік професійних свят та пам'ятних дат в Україні з огляду на те, що в календарі, на його думку, "надто багато" неприпустимих за змістом збігів таких дат.