Зеленський доручив встановити єдиний перелік професійних свят та пам'ятних дат в Україні: які причини

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів встановити єдиний офіційний перелік професійних свят та пам'ятних дат в Україні, який би врахоував, зокрема, позицію щодо неприпустимості співпадінь дат деяких з них. Про це глава держави повідомив у щоденному відеозверненні.

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Так, він зазначив, що вже багато років у другу суботу вересня в Україні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти - це День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

Більш того, подібних збігів у календарі, на думку президента, надто багато. Зокрема, він згадав День юриста й День художника, а також День будівельника й День працівників ветеринарної медицини.

"Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів", - зазначив Зеленський.

За його словами, деякі професійні спільноти відзначають свій день "ще за радянськими лекалами", а деякі важливі дні пам’яті та "дні українських здобутків" узагалі не відображені в офіційному календарі.

"Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків. Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно", - резюмував глава держави.

Зеленський також привітав тих, хто цього року відзначає професійне свято 9 вересня, зазначивши й важливість залучення працівників сфери фізкультури до реабілітації громадян після поранень.

"Дякую всім, хто приносить Україні спортивні перемоги, хто тренує наших спортсменів, хто навчає дітей правильної спортивної міцності й зараз – це надзвичайно важливо – додає українську спортивну інфраструктуру, відповідний досвід наш спортивний, досвід фізичної культури до нової системи реабілітації, до системи відновлення українців і українок після поранень", - зазначив він.

В свою чергу, з нагоди Дня українського кіно глава української держави подякував працівникам галузі за емоції, які вони викликають результатами своєї праці.

"У День українського кіно, я дякую всім працівникам, усім працівницям нашої кіногалузі за кожне єднання емоцій, яке наші люди, дорослі й діти, зараз відчувають, дивлячись українське кіно, український серіал, українську документалістику. Нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя", - вказав Зеленський.

Зазначимо також, що наступного дня, в другу неділю вересня, в Україні відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Відповідне вітання вже опублікувало Міністерство енергетики, повідомивши про зустріч міністра Германа Галущенка з представниками відповідних компаній.