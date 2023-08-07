В "Слузі народу" пропонують встановити в Україні нове свято

Депутат Верховної Ради Георгій Мазурашу ("Слуга народу") пропонує парламенту встановити в Україні нове свято День подяки й відзначати його 22 жовтня. Відповідний законопроект №9574 він вніс у Раду 7 серпня. Цей день пропонується внести до переліку святкових і неробочих днів у Кодексі законів про працю.

Як вказує нардеп в пояснювальній записці, встановлення дати святкування Дня подяки "має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах)", коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити.

"Чому саме 22 жовтня? Осіння пора, багата урожаєм овочів та фруктів, сприятиме запровадженню традиції проводити дане свято за святковим (родинним) столом. У світі 22 жовтня відзначають День змін на краще", - зазначає Мазурашу.

За його словами, це свято присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, "що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки".

Метою свого законопроекту депутат вказує формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси як вдячність і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує.

Зазначимо, що наразі стаття 73 КЗпП встановлює в Україні такі святкові дні: 1 січня - Новий рік, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1 травня - День праці, 8 травня - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, 28 червня - День Конституції, 15 липня - День української державності, 24 серпня - День незалежності, 1 жовтня - День захисників і захисниць України, 25 грудня - Різдво Христове.

Робота також не провадиться на Пасху (Великдень) та Трійцю. Втім, на період дії воєнного стану норми зазначеної статті не застосовуються. Нагадаємо також, що дату Різдва в Україні нещодавно було офіційно перенесено.