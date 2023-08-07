В "Слуге народа" предлагают установить в Украине новый праздник

Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу ("Слуга народа") предлагает парламенту установить в Украине новый праздник День благодарения и отмечать его 22 октября. Соответствующий законопроект №9574 он внес в Раду 7 августа. Этот день предлагается внести в список праздничных и нерабочих дней в Кодексе законов о труде.

Как указывает нардеп в пояснительной записке, установление даты празднования Дня благодарения "имеет логическую аргументацию: прежде всего это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах)", когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать.

"Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему", - отмечает Мазурашу.

По его словам, этот праздник посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, "что логично сочетается с идеей Дня благодарения".

Целью своего законопроекта депутат указывает формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты как благодарность и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает.

Отметим, что ныне статья 73 КЗоТ устанавливает в Украине такие праздничные дни: 1 января - Новый год, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - День труда, 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, 28 июня – День Конституции, 15 июля – День украинской государственности, 24 августа – День независимости, 1 октября – День защитников и защитниц Украины, 25 декабря – Рождество Христово.

Работа также не ведется на Пасху и Троицу. Впрочем, в период действия военного положения нормы указанной статьи не применяются. Напомним также, что дата Рождества в Украине недавно была официально перенесена.