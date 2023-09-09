Зеленский поручил установить единый перечень профессиональных праздников и памятных дат в Украине: каковы причины

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет министров установить единый официальный перечень профессиональных праздников и памятных дат в Украине, который учел бы, в частности, позицию относительно недопустимости совпадений дат некоторых из них. Об этом глава государства сообщил в ежедневном видеообращении.

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Так, он отметил, что уже много лет во вторую субботу сентября в Украине отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества – это День физической культуры и спорта и День украинского кино.

Более того, подобных совпадений в календаре, по мнению президента, слишком много. В частности, он упомянул День юриста и День художника, а также День строителя и День работников ветеринарной медицины.

"Есть совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки. Очевидно, что много недопустимых смешений смыслов", - отметил Зеленский.

По его словам, некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день "еще по советским лекалам", а некоторые важные дни памяти и "дни украинских достижений" вообще не отражены в официальном календаре.

"Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня – например, сообщество украинских историков. Собственно, я поручил правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично", – резюмировал глава государства.

Зеленский также поздравил тех, кто в этом году отмечает профессиональный праздник 9 сентября, отметив важность привлечения работников сферы физкультуры к реабилитации граждан после ранений.

"Благодарю всех, кто приносит Украине спортивные победы, кто тренирует наших спортсменов, кто учит детей правильной спортивной крепости и сейчас – это чрезвычайно важно – добавляет украинскую спортивную инфраструктуру, соответствующий опыт наш спортивный, опыт физической культуры к новой системе реабилитации, к системе восстановления украинцев и украинок после ранений", - отметил он.

В свою очередь, по случаю Дня украинского кино глава украинского государства поблагодарил работников отрасли за эмоции, которые они вызывают результатами своего труда.

"В День украинского кино, я благодарю всех работников, всех работниц нашей киноотрасли за каждое единение эмоций, которое наши люди, взрослые и дети, сейчас чувствуют, смотря украинское кино, украинский сериал, украинскую документалистику. Нация, которая имеет собственное сильное и эмоциональное кино, будет иметь и свою уверенную судьбу в этом мире, свои мечты и собственное видение жизни", - указал Зеленский.

Отметим также, что на следующий день, во второе воскресенье сентября, в Украине отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Соответствующее поздравление уже опубликовало Министерство энергетики, сообщив о встрече министра Германа Галущенко с представителями соответствующих компаний.