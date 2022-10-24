Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите "Крымской платформы", который состоится 24-25 октября в столице Хорватии Загребе.

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Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

"Список участников дополняется буквально каждый день. И уже могу немного приоткрыть занавес. Одной из участниц станет Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси", - отметила Джапарова.

Она подчеркнула, что участие Пелоси - это "прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в Вашингтоне".

Джапарова также добавила, что на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран "Группы семи" (G7).

"Благодаря лидерству президента Украины Владимиру Зеленскому сейчас Крымская Платформа объединяет 60 государств и международных организаций вокруг украинского национального интереса - полной деоккупации полуострова", - отметила заместитель министра иностранных дел.

Джапарова также подчеркнула, что совместно со всеми участниками готовится мощное итоговое заявление, отвечающее реалиям времени.

В частности, участники Саммита выступят с осуждением попыток России незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Отметим, что в Загребе, столице Хорватии, 24-25 октября состоится Первый парламентский саммит Международной Крымской платформы. Там будут присутствовать более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей.

Напомним, 23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 60 стран и международных организаций. Они сделали совместное заявление, осудившее вооруженную агрессию России против Украины.