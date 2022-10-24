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Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите "Крымской платформы"
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите "Крымской платформы", который состоится 24-25 октября в столице Хорватии Загребе.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.
"Список участников дополняется буквально каждый день. И уже могу немного приоткрыть занавес. Одной из участниц станет Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси", - отметила Джапарова.
Она подчеркнула, что участие Пелоси - это "прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в Вашингтоне".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Джапарова также добавила, что на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран "Группы семи" (G7).
"Благодаря лидерству президента Украины Владимиру Зеленскому сейчас Крымская Платформа объединяет 60 государств и международных организаций вокруг украинского национального интереса - полной деоккупации полуострова", - отметила заместитель министра иностранных дел.
Джапарова также подчеркнула, что совместно со всеми участниками готовится мощное итоговое заявление, отвечающее реалиям времени.
В частности, участники Саммита выступят с осуждением попыток России незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Отметим, что в Загребе, столице Хорватии, 24-25 октября состоится Первый парламентский саммит Международной Крымской платформы. Там будут присутствовать более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей.
Напомним, 23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 60 стран и международных организаций. Они сделали совместное заявление, осудившее вооруженную агрессию России против Украины.