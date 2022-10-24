Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі візьме участь у парламентському саміті "Кримської платформи", що відбудеться 24-25 жовтня у столиці Харватії Загребі.

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Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Список учасників доповнюється буквально щодня. І вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане Спікер Палати Представників США Ненсі Пелосі", - зазначила Джапарова.

Вона підкреслила, що участь Пелосі - це "пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному у Вашингтоні".

Джапарова також додала, що на заході онлайн чи офлайн будуть присутні також представники всіх країн "Групи семи" (G7).

“Завдяки лідерству Президента України Володимир Зеленський зараз Кримська Платформа об’єднує 60 держав та міжнародних організацій довкола українського національного інтересу - повної деокупації півострова”, - зауважила заступниця міністра закордонних справ.

Джапарова також наголосила, що спільно з усіма учасниками готується потужна підсумкова заява, яка відповідає реаліям часу.

Зокрема, учасники Саміту виступлять із засудженням спроб Росії незаконно анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Зазначимо, у Загребі, столиці Хорватії, 24-25 жовтня відбудеться Перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. Там будуть присутні понад 40 делегацій, 55 представників парламентів та міжпарламентських асамблей.

Нагадаємо, 23 серпня відбувся другий саміт Кримської платформи, в якому взяли участь представники 60 країн і міжнародних організацій. Вони зробили спільну заяву, якою засудили збройну агресію Росії проти України.