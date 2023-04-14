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"Ничего святого": Россия может обстрелять Украину на Пасху – Воздушные силы

"Ничего святого": Россия может обстрелять Украину на Пасху – Воздушные силы

Спикер Воздушных сил ВСУ не исключил возможности обстрела российскими оккупантами Украины на Пасху, 16 апреля.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона.

"Сложно сказать. Может быть", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности широкомасштабных обстрелов Украины на Пасху.

Он призвал готовиться, быть внимательными, соблюдать сигналы воздушной тревоги.

"Ничего святого у этих людей нет. Они, возможно, могут совершить различные провокации и на эти праздники, а впереди еще их "скрепы" первомайские, девятомайские и тому подобное", - сказал Игнат.

Напомним, РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет типа Х-50, что позволит осенью активизировать ракетные удары по Украине.

Автор:
Михаил Шилин