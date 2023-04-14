"Нічого святого": Росія може обстріляти Україну на Великдень – Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ не виключив можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону.

"Складно сказати. Може бути", - сказав він, відповідаючи на запитання про ймовірність широкомасштабних обстрілів України на Великдень.

Він закликав готуватися, бути уважними, дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

"Нічого святого ці люди не мають. Вони, можливо, можуть зробити різні провокації і на ці свята, а попереду ще їхні "скрепи" першотравневі, дев'ятитравневі тощо", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет типу Х-50, що дасть змогу восени активізувати ракетні удари по Україні.