Нидерланды отправят Украине тяжелую боевую технику

В связи с тем, что Россия активировала боевые действия на Донбассе, Нидерланды решили помочь Украине тяжелой техникой. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

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"Я выражаю нашу поддержку, когда Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику", — утверждает Рютте.

По его словам, Нидерланды вместе с союзниками рассматривают также возможности дополнительных поставок тяжелой техники.

Перед этим парламент Италии практически единогласно также одобрил поставку оружия Украине.

Причем сначала премьер-министр Италии Марио Драги считал вероятной скорую победу России.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро, и большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине.