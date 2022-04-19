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Нидерланды отправят Украине тяжелую боевую технику
В связи с тем, что Россия активировала боевые действия на Донбассе, Нидерланды решили помочь Украине тяжелой техникой. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
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По его словам, Нидерланды вместе с союзниками рассматривают также возможности дополнительных поставок тяжелой техники.
Перед этим парламент Италии практически единогласно также одобрил поставку оружия Украине.
Причем сначала премьер-министр Италии Марио Драги считал вероятной скорую победу России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро, и большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине.