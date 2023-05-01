"Никто не выиграет". В ОП объяснили, в каком случае можно брать паспорт РФ в оккупации

Украина не будет преследовать граждан, "пассивно" получивших российские паспорта на оккупированных территориях. Если нужно избежать репрессий и пыток в оккупации, можно взять паспорт РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в советах омбудсмена Дмитрия Лубинца и вице-премьера Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях по российским паспортам нет никаких противоречий.

"Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, – берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает наивысшей оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не будет преследовать граждан, получивших "российское гражданство" пассивно, то есть под жестким принуждением.

"Ибо это (принуждение к ненужному российскому паспорту) одна из важных технологий устрашения со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны", - пояснил он.

В то же время советник руководителя ОП отметил, что все те, кто активно содействовали оккупантам, занимали должности в оккупационных администрациях, помогали в организации "референдумов" и под камеры брали российские паспорта, будут отвечать перед законом.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для того, чтобы украинцы с временно оккупированных территорий могли выехать на подконтрольную Правительству территорию. Она подчеркнула, что если оккупанты хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то должны открыть гуманитарные коридоры. Она также добавила, что ее рекомендации украинцам на ВОТ остаются неизменными, в частности, не нужно брать российские паспорта.

Заметим, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях не отказываться от российского паспорта для сохранения собственной жизни и выживания. По его словам, украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг.