"Ніхто не виграє". В ОП пояснили, у якому випадку можна брати паспорт РФ в окупації

Україна не буде переслідувати громадян, які "пасивно" отримали російські паспорти на окупованих територіях. Якщо треба уникнути репресій та катувань в окупації, то можна взяти паспорт РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що у порадах омбудсмена Дмитра Лубінця та віцепрем’єрки Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях щодо російських паспортів немає жодних суперечностей.

"Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, – беріть. Принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки. Але ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україна не переслідуватиме громадян, які отримали "російське громадянство" пасивно, тобто під жорстким примусом.

"Бо це (примус до непотрібного російського паспорта) одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", - пояснив він.

Водночас, радник керівника ОП зазначив, що всі ті, хто активно сприяли окупантам, обіймали посади в окупаційних адміністраціях, допомагали в організації "референдумів" і під камери брали російські паспорти, відповідатимуть перед законом.

Нагадаємо, віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для того, щоб українці з тимчасово окупованих територій могли виїхати на підконтрольну Уряду територію. Вона наголосила, що якщо окупанти хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то мають відкрити гуманітарні коридори. Вона також додала, що її рекомендації українцям на ТОТ залишаються незмінними, зокрема, не потрібно брати російські паспорти.

Натомість уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях не відмовлятися від російського паспорта задля збереження власного життя і виживання. За його словами, українська влада сприйматиме це як вимушений крок.