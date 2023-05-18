Норвегия предоставит дополнительную военную помощь Киеву: что передадут в Украину

Норвегия предоставит Украине дополнительную военную помощь и планирует расширить участие норвежской стороны в программе военного обучения украинцев в Великобритании.

Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.

Так, Норвегия предоставит Украине три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень нужны для Украины, которые мы не смогли бы предоставить без тесного сотрудничества с Великобританией", - отметил министр.

Радары Arthur используют для обнаружения вражеской артиллерии. Ранее подобные радары уже передавала Великобритания.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что в 2023 году Вооруженные силы Королевства Норвегия проведут тренировку для 3200 украинских военных.