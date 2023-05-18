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Норвегія надасть додаткову військову допомогу Києву: що передадуть в Україну

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Норвегія надасть Україні додаткову військову допомогу та планує розширити участь норвезької сторони в програмі військового навчання українців у Великій Британії.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

Так, Норвегія надасть Україні три радари Arthur та вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. 

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Необхідно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б надати без тісної співпраці з Великобританією", - зазначив міністр.

Радари Arthur використовують для виявлення ворожої артилерії. Раніше подібні радари вже передавала Британія.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що впродовж 2023 року Збройні сили Королівства Норвегія проведуть тренування для 3200 українських військових.

Автор:
Ніна Комащенко