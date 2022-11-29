Новая риторика. Штайнмайер заявил, что перемирие с Москвой зафиксирует ее преступления в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Deutche Welle, что заключение перемирия между РФ и Украиной на текущем этапе приведет к легитимации совершаемых Россией нарушений международного права. По его словам, все советы установить сейчас режим прекращения огня легкомысленны.

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"Режим прекращения огня сейчас закрепит ту несправедливость, которая уже была нанесена. Это означало бы, что Россия оставляет за собой оккупированную территорию, а следовательно – одобрено будет нарушение границ, пренебрежение международным правом и кражу территории. Это не может быть смыслом режима прекращения огня", – заявил он.

Вместе с тем Штайнмайер отметил, что на текущей фазе войны военного разрешения ситуации не видно.

"Люди в Украине отважны, с полной отдачей встречают угрозу. Мы также видим отбившую украинскую армию, казалось бы, такого сверхсильного противника в лице российской армии. Но это не та решающая ситуация, в которой уже сейчас виден выход. В любом. случае, я его не вижу", – подчеркнул президент Германии.

Напомним, что 25 октября Штайнмайер прибыл в Киев впервые после российского вторжения. До апреля этого года он славился своей лояльностью к Кремлю. Но в начале апреля он признался, что признает свои ошибки по отношению к РФ.