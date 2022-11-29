Нова риторика. Штайнмаєр заявив, що перемир'я з Москвою зафіксує її злочини в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив в інтерв’ю Deutche Welle, що укладення перемир'я між РФ і Україною на поточному етапі призведе до легітимації вчинених Росією порушень міжнародного права. За його словами, усі поради встановити зараз режим припинення вогню – легковажні.

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"Режим припинення вогню наразі закріпить ту несправедливість, якої вже було завдано. Це означало б, що Росія залишає за собою окуповану територію, а отже – схвалено буде порушення кордонів, нехтування міжнародним правом і крадіжку території. Це не може бути сенсом режиму припинення вогню", – заявив він.

Разом з тим Штайнмаєр зазначив, що на поточній фазі війни воєнного вирішення ситуації не видно.

"Люди в Україні відважні, з повною віддачею зустрічають загрозу. Ми також бачимо українську армію, що відбила, здавалося б, такого надсильного противника в особі російської армії. Але це не та вирішальна ситуація, в якій уже зараз видно вихід. У будь-якому разі, я його не бачу", – наголосив президент Німеччини.

Нагадаємо, що 25 жовтня Штайнмаєр прибув до Києва вперше після російського вторгнення. До квітня цього року він славився своєю лояльністю до Кремля. Але на початку квітня він зізнався, що визнає свої помилки стосовно РФ.