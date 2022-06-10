Нужна деимпериализация: Подоляк прокомментировал слова Путина о его схожести с Петром I

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на то, что лидер страны-агрессора РФ Владимира Путин сравнил себя с российским царем Петром I.

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Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

По его словам, российский диктатор своими высказываниями доказал, что захват Украины давно был его целью.

"Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого "конфликта", есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что сегодня нужно говорить не о "сохранении лица" России, а о ее немедленной деимпериализации".

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Отметим, 9 июня на встрече с "молодыми предпринимателями, инженерами и учеными" Путин заявил, что Петр I во время двадцатилетней войны "ничего не отторгал, а возвращал".

Поэтому не совсем адекватный диктатор решил, что теперь и нынешней российской власти "тоже на долю выпало возвращать территории". Таким образом он пытался оправдать полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину, оккупацию территорий, грабежи, пытки, изнасилования, убийства мирных жителей и другие военные преступления армии РФ.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое решение конфликта".

Такие слова лидера Франции вызвали неоднозначную реакцию среды мировых лидеров, в Украине французский президент подвергся критике.

Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".