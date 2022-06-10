Потрібна деімперіалізація: Подоляк прокоментував слова Путіна про його схожість із Петром I

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на те, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін порівняв себе з російським царем Петром I.

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Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, російський диктатор своїми висловлюваннями довів, що захоплення України давно було його метою.

"Порівняння Путіна себе з Петром I та визнання у захопленні земель знову доводять: не було жодного "конфлікту", є лише криваве захоплення країни під надуманими приводами та геноцид українського народу", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що сьогодні треба говорити не про "збереження обличчя" Росії, а про її негайну деімперіалізацію".

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Зазначимо, 9 червня на зустрічі з "молодими підприємцями, інженерами та вченими" Путін заявив, що Петро I під час двадцятирічної війни "нічого не відкидав, а повертав".

Тому не зовсім адекватний диктатор вирішив, що тепер і нинішній російській владі "теж на долю випало повертати території". Таким чином він намагався виправдати повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну, окупацію територій, пограбування, тортури, зґвалтування, вбивства мирних мешканців та інші військові злочини армії РФ.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".

Такі слова лідера Франції викликали неоднозначну реакцію серед світових лідерів, в Україні французький президент піддався критиці.

Раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".