Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как санкции, введенные Западом, перекрыли более традиционные экспортные маршруты России.

Данные российской таможни свидетельствуют о почти тысяче поставок золота за год с начала войны в Украине. Это означает, что страна Персидского залива импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов – по сравнению с 1,3 тоннами в течение 2021 года, пишет Reuters.

Второе и третье места заняли Китай и Турция, импортируя около 20 тонн каждая с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года. Вместе с ОАЭ на три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.

Сообщается, что через несколько дней после начала войны в Украине многие транснациональные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон, центр торговли и хранения золота, а с августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских слитков.

Однако данные экспорта показывают, что российские производители золота быстро обнаружили новые рынки сбыта в странах, не вводивших санкции против Москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

Правительственный Комитет по золотым слиткам ОАЭ заявил, что штат работает по четким и надежным процедурам борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и санкциями организаций.

Пытаясь еще больше изолировать Россию, Вашингтон предупредил страны, включая ОАЭ и Турцию, что они могут лишиться доступа к рынкам G7, если будут вести дела с компаниями, подпадающими под санкции США.

Reuters, ссылаясь на полученные дни, отмечает, что данные страны нарушили санкции США.

Большая часть русского золота в Китай уходила в Гонконг. Министерство иностранных дел Китая заявило, что сотрудничество страны с Россией "не должно быть препятственно или принудительно со стороны какой-либо третьей стороны".

Российское золото оказалось под запретом после полномасштабного вторжения в Украину, и прошлым летом продажа драгоценного металла была заблокирована странами Большой семерки и Европейским Союзом. Малоизвестные компании в обход санкций помогают продавать российские слитки золота. Фирмы наладили массовые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.