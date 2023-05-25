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ОАЭ стали основным покупателем российского золота
Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как санкции, введенные Западом, перекрыли более традиционные экспортные маршруты России.
Данные российской таможни свидетельствуют о почти тысяче поставок золота за год с начала войны в Украине. Это означает, что страна Персидского залива импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов – по сравнению с 1,3 тоннами в течение 2021 года, пишет Reuters.
Второе и третье места заняли Китай и Турция, импортируя около 20 тонн каждая с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года. Вместе с ОАЭ на три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.
Сообщается, что через несколько дней после начала войны в Украине многие транснациональные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон, центр торговли и хранения золота, а с августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских слитков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако данные экспорта показывают, что российские производители золота быстро обнаружили новые рынки сбыта в странах, не вводивших санкции против Москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.
Правительственный Комитет по золотым слиткам ОАЭ заявил, что штат работает по четким и надежным процедурам борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и санкциями организаций.
Пытаясь еще больше изолировать Россию, Вашингтон предупредил страны, включая ОАЭ и Турцию, что они могут лишиться доступа к рынкам G7, если будут вести дела с компаниями, подпадающими под санкции США.
Reuters, ссылаясь на полученные дни, отмечает, что данные страны нарушили санкции США.
Большая часть русского золота в Китай уходила в Гонконг. Министерство иностранных дел Китая заявило, что сотрудничество страны с Россией "не должно быть препятственно или принудительно со стороны какой-либо третьей стороны".
Российское золото оказалось под запретом после полномасштабного вторжения в Украину, и прошлым летом продажа драгоценного металла была заблокирована странами Большой семерки и Европейским Союзом. Малоизвестные компании в обход санкций помогают продавать российские слитки золота. Фирмы наладили массовые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.