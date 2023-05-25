ОАЕ стали основним покупцем російського золота

Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як введені Заходом санкції перекрили більш традиційні експортні маршрути Росії.

Дані російської митниці свідчать про майже тисячу поставок золота протягом року з початку війни в Україні. Це означає, що країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року, пише Reuters.

Друге і третє місця посіли Китай та Туреччина, імпортуючи близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% експорту російського золота.

Повідомляється, що через кілька днів після початку війни в Україні багато транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота, а з серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.

Проте дані експорту показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не вводили санкції проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.

Урядовий Комітет із золотих злитків ОАЕ заявив, що штат працює за чіткими та надійними процедурами боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей і санкціями організацій.

Намагаючись ще більше ізолювати Росію, Вашингтон попередив країни, включаючи ОАЕ та Туреччину, що вони можуть втратити доступ до ринків G7, якщо будуть вести справи з компаніями, які підпадають під санкції США.

Reuters, посилаючись на отримані двні наголошує, що дані країни порушили санкції США.

Велика частина російського золота в Китай йшла в Гонконг. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що співпраця країни з Росією "не повинна бути перешкоджана чи примусова з боку будь-якої третьої сторони".

Російське золото опинилося під забороною після повномасштабного вторгнення в Україну, і минулого літа продаж дорогоцінного металу був заблокований країнами Великої сімки і Європейським Союзом. Маловідомі компанії в обхід санкцій допомагають продавати російські злитки золота. Фірми налагодили масові поставки до Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу і Туреччини, де немає жодних обмежень.