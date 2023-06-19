"Образ Путина - самый тяжелый наркотик для российской пропаганды". В ГУР прокомментировали заявления РФ об уничтожении Patriot

Поведение высшего военно-политического руководства РФ и всей российской пропаганды свидетельствует об озабоченности и страхе перед наступательными действиями Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет пресс-служба ГУР.

"Большинство российских заявлений ориентированы на внутреннюю аудиторию. В частности, заявление о "5 уничтоженных комплексах Patriot". Для Украины и наших партнеров ― это очевидная ложь, потому что мы находимся в плотной коммуникации с союзниками. Но для рядового зомбированного не имеет значения, сказал бы (российский диктатор Владимир Путин - Delo.ua) пять или пятьдесят", - отметил он.

По его словам, украинское контрнаступление все чаще комментируют лично Путин либо человек, похожий на него, либо министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это значит, что даже внутренняя аудитория уже не воспринимает как истину в последней инстанции бесконечных Конашенковых, Соловьевых и Скабеевых. То есть нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, лично "вещающий" о событиях в Украине ― самый тяжелый наркотик для российской пропаганды А что дальше? Дальше будет ломка и пустота", ― объяснил Юсов.

Отметим, в РФ регулярно лгут о том, что оккупантам якобы удалось уничтожить Patriot в Украине. В воздушных силах ВСУ неоднократно опровергали эти фейки россиян. Если система и получала повреждения, то несущественные – не выходила из строя.