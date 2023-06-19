"Образ Путіна ― найважчий наркотик для російської пропаганди". У ГУР прокоментували заяви РФ про знищення Patriot

Поведінка вищого військово-політичного керівництва РФ та усієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед наступальними діями Сил безпеки і оборони України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише пресслужба ГУР.

"Більшість російських заяв орієнтовані на внутрішню аудиторію. Зокрема, заява про "5 знищених комплексів Patriot". Для України та наших партнерів ― це очевидна брехня, тому що ми перебуваємо у щільній комунікації з союзниками. Але для пересічного зазомбованого не має значення, сказав би (російський диктатор Володимир Путін - Delo.ua) п’ять чи п’ятдесят", ― зазначив він.

За його словами, український контрнаступ дедалі частіше коментують особисто Путін або людина, схожа на нього, або міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Це означає, що навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає як істину в останній інстанції безкінечних Конашенкових, Соловйових і Скабєєвих. Тобто потрібен уже якийсь наркотик поважче. Образ Путіна, який особисто "вєщає" про події в Україні ― найважчий наркотик для російської пропаганди. А що далі? Далі буде ломка і порожнеча", ― пояснив Юсов.

Зазначимо, у РФ регулярно брешуть про те, що окупантам нібито вдалося знищити Patriot в Україні. В Повітряних силах ЗСУ неодноразово спростовували ці фейки росіян. Якщо система й отримувала пошкодження, то несуттєві – не виходила з ладу.