Оккупационные власти Херсона совместно с ФСБ России частично захватили "Херсоноблэнерго"

Оккупационные власти Херсона с поддержкой ФСБ России и участием начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО "Херсоноблэнерго" захватили отдельные объекты, принадлежащие АО "Херсоноблэнерго".

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Об этом говорится на сайте "Херсоноблэнерго".

Отмечается, что был представлен так называемый новый руководитель предприятия Жаханович Ю.Е., не имеющий никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго". Единственным законным руководителем является председатель правления Сафронов И.М.

"Начиная с 27.06.2022 года, "Херсоноблэнерго" частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. Оккупационными органами оказывается давление на работников предприятия, заставляют писать заявления на сотрудничество и другое", - говорится в сообщении.

В частности, руководство "Херсоноблэнерго" обратилось в правоохранительные органы с заявлением о предоставлении правовой оценки и привлечении к уголовной ответственности лиц, принимавших участие в попытке захвата общества.

Подчеркивается, что поставка электроэнергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками.

"Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, грн. Все другие возможные расчеты – это мошенничество", – добавили в пресс-службе.

Напомним, российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колихаева. Колыхаев оставался в Херсоне, несмотря на оккупацию города.