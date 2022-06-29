Окупаційна влада Херсону спільно з ФСБ Росії частково захопили "Херсонобленерго"

Окупаційна влада Херсону за підтримкою ФСБ Росії та участю начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж АТ "Херсонобленерго" захопили окремі об’єкти, які належать АТ "Херсонобленерго".

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Про це йдеться на сайті "Херсонобленерго".

Зазначається, що було представлено так званого нового керівника підприємства Жахановича Ю.Є., який не має жодного відношення до виконавчих органів АТ "Херсонобленерго". Єдиним законним керівником Товариства є Голова Правління Сафронов І.М.

"Починаючи з 27.06.2022 року "Херсонобленерго" частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж Херсонської області. Окупаційними органами чиниться тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, керівництво "Херсонобленерго" звернулось до правоохоронних органів з заявою щодо надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які приймали участь у спробі захоплення товариства.

Наголошується, що наразі постачання електроенергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України, виключно українськими постачальниками.

"Оплата за поставлену продукцію проводиться тільки в національній валюті України, грн. Всі інші можливі розрахунки - це шахрайство", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, російські військові викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Колихаєв залишався у Херсоні незважаючи на окупацію міста.