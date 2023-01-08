Омбудсмен Лубинец анонсировал встречу с Москальковой в Турции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что планирует встретиться в Турции с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой через несколько дней.

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"Главный вопрос, который будем обсуждать – это возвращение домой наших героев и героинь. Отдельно будем поднимать вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на ТОТ и не отпускает домой", - отметил он.

Лубинец подчеркнул, что неизвестно, как себя будет вести российская сторона на встрече, но предварительно есть "положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос".

"Замечу, что гражданских, согласно Женевским конвенциям, мы не можем обменивать. Гражданских РФ должна отпустить", - добавил он.

Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.