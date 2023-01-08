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Омбудсмен Лубінець анонсував зустріч із Москальковою у Туреччині

Омбудсмен Лубінець анонсував зустріч із Москальковою у Туреччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що планує зустрітися в Туреччині з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою за декілька днів.

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"Головне питання, яке будемо обговорювати - це повернення додому наших героїв та героїнь. Окремо будемо піднімати питання щодо повернення цивільних заручників, яких РФ масово затримала на ТОТ і не відпускає додому", - зазначив він.

Лубінець наголосив, що невідомо, як себе буде вести російська сторона на зустрічі, але попередньо є "позитивні сигнали, що вони готові розглядати це питання".

"Зауважу, що цивільних, згідно з Женевськими конвенціями, ми не можемо обмінювати. Цивільних громадян РФ повинна відпустити", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи. 

Автор:
Ніна Комащенко