"Они были как спичка": Кулеба объяснил, почему прекратились переговоры между Украиной и РФ

Переговоры между Украиной и Российской Федерацией были похожи на спичку, сначала велись активно, а потом потухли. Причины снижения интереса Москвы к диалогу нужно исследовать.

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Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

"Не было такого момента, когда взяли и прекратили переговоры. Они были как спичка, сначала она горит ярко, а потом чем дольше горит, тем меньше становится, и остается обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Так было и с переговорами", - сказал глава МИД.

Как объяснил Кулеба, после встречи в Стамбуле 29 марта было очевидно, что Россия начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной. По его словам, причину еще предстоит изучить.

"Но с каждой неделей мы видели прямую зависимость - чем агрессивнее РФ была на поле боя, тем меньше интереса у нее было к переговорам. Россия избрала войну, а не переговоры. Вот так они и погасли", - подытожил Кулеба.

Напомним, член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк считает, что, по состоянию на 18 мая, переговоры с Россией проводить невозможно, поскольку страна-агрессор еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.