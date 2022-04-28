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Оружие, 30 грузовиков и 10 легких внедорожников: в Польшу прибыл корабль с 200 тоннами военной помощи.
В польский порт прибыл корабль ВМС Испании, на борту которого – 200 тонн военной помощи для Украины. Это самый большой военный груз, который Испания предоставила Украине.
28 апреля в польский военный порт в Балтийском море вошел четверг грузовой корабль Ysabel ВМС Испании, на борту которого - 200 тонн военной помощи для Украины. Об этом информирует польское издание Dziennik.pl . Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь 3-й флотилии ВМС Польши Анна Сех.
Грузовой корабль Ysabel ВМС Испании отправился с помощью Украины с военно-морской базы Рота 22 апреля. Это самый большой военный груз, который до сих пор Испания предоставила Украине. Помимо непосредственно вооружения в эту партию военной помощи входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.
Напомним, 20 апреля официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители и детали для ремонта своих самолетов. Кирби не уточнил, какой тип самолетов был поставлен украинским военным, но предположил, что они могут быть российского производства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Киев обратился к своим западным партнерам с просьбой предоставить истребители МиГ-29. Возможную передачу таких самолетов из Польши обсуждали в начале марта, но тогда в США отказались передать эти самолеты даже через Польшу.
Позже в рамках нового пакета военной помощи США решили предоставить Украине 11 вертолетов Ми-17, которые предназначались для Афганистана.