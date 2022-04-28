Озброєння, 30 вантажівок та 10 легких позашляховиків: у Польщу прибув корабель з 200 тоннами військової допомоги Україні

У польский порт прибув корабель ВМС Іспанії, на борту якого - 200 тонн військової допомоги для України. Це найбільший військовий вантаж, який Іспанія надала Україні.

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28 квітня до польського військового порту у Балтійському морі увійшов четвер вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії, на борту якого - 200 тонн військової допомоги для України. Про це інформує польське видання Dziennik.pl. Цю інформацію також підтвердила речниця 3-ї флотилії ВМС Польщі Анна Сех.

Вантажний корабель Ysabel ВМС Іспанії вирушив з допомогою для України з військово-морської бази Рота 22 квітня. Це найбільший військовий вантаж, який донині Іспанія надала Україні. Крім безпосередньо озброєння, в цю партію військової допомоги входять 30 вантажівок та 10 легких позашляховиків.

Нагадаємо, 20 квітня офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Україна отримає винищувачі та деталі для ремонту своїх літаків. Кірбі не уточнив, який тип літаків поставили українським військовим, але припустив, що вони можуть бути російського виробництва.

Київ звернувся до своїх західних партнерів з проханням надати винищувачі МіГ-29. Можливу передачу таких літаків з Польщі обговорювали на початку березня, але тоді США відмовилися передати ці літкаи навіть через Польщу.

Пізніше у рамках нового пакету військової допомоги США вирішили надати Україні 11 вертольотів Мі-17, які раніше призначалися для Афганістану.