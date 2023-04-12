Пакистан пришлет Украине контейнеры с военным снаряжением

В апреле Пакистан отправит в Украину 230 оборонительных контейнеров из порта Карачи двумя судами MV Bokram и MV Kherson. В стране решили, таким образом, продемонстрировать углубление партнерства с Украиной в оборонной сфере.

Корабли, переправляющие оружие из Пакистана в Украину, все чаще используют флаги США и Европы, а порты в Польше и Германии являются основными воротами для опрокидывания оружия из Пакистана, включая танки и ракеты, сообщает The Economic Times.

Отмечается, что Пакистан помогает Украине, несмотря на то, что с конца апреля будет получать нефть из России по сниженным ценам. Однако конкретных доказательств какого-либо российско-пакистанского энергетического соглашения у издания нет.

Издание сообщает, что Украина, Пакистан и Китай в прошлом создали связь для обмена ракетными технологиями между собой. В 2021 году Пакистан намеревался приобрести у Украины противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТРК).

За время полномасштабного вторжения Великобритания использовала Пакистан в качестве воздушного моста для поставки оружия в Украину через Румынию.

Авиабаза Нур Хан в Равалпинде была частью воздушного моста, который, как сообщается, использовался Великобританией для полетов военных самолетов в международный аэропорт Аврам Янку Клуж в Румынии через британскую авиабазу в Средиземном море для передачи оружия в Украину. Некоторые поставки базировались на меморандуме о взаимопонимании между Пакистаном и министерством обороны Великобритании.

Однако с начала полномасштабного вторжения РФ Пакистан официально не сообщал о военной помощи Украине. Во время голосования Генассамблеи ООН за резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины, представитель Пакистана воздержался, как и некоторые другие страны Азии.